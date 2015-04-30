Ярош сообщил, что конфликт Правого сектора и ВСУ исчерпан

Об он написал на своей странице в Facebook.

"Прошлая тяжелая эпоха. Кремлевскую провокацию с целью столкнуть армейцев и добровольцев ДУК ПС удалось нейтрализовать", - написал он.

Также Ярош сообщил, что больше, чем за год войны, не было ни одного случая, чтобы командование ДУК не выполнило приказы или "просьбы" руководства АТО, или Генштаба.

"Участвуя в боях под Славянском, освобождая оккупированные территории, воюя под Саур-могилой, Иловайском, в Песках, в Донецком аэропорту, в Широкино и на других участках фронта, мы никогда не занимались атаманщиной и махновщиной - мы просто защищали нашу Родину. Потому что это - и наше Право и наш Долг!", - заметил он.

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Кроме того, лидер "Правого сектора" подчеркнул, что слухи о конфликте Добровольческого украинского корпуса и Вооруженных сил Украины распространяли враги.

"Любые крики о "неподконтрольности" ДУК ПС, является ничем иным как желанием придворных лизоблюдов с Банковой и врагов нашего народа выдать праведное за грешное", - отметил Ярош.

Напомним, 28 апреля около полуночи, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в своем Facebook сообщил, что подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригады ВСУ пытались блокировать и разоружить бойцов "Правого сектора" на Днепропетровщине.

Он отдал приказ всем бойцам не сдавать оружие, а позже сообщил, что "Правый сектор" будет пикетировать Администрацию президента.