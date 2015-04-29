У Порошенко опровергли намерения десантников ВСУ разоружить бойцов "Правого сектора"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Все, что происходит в Днепропетровской области, это плановые учения подразделений высокомобильных десантных войск ВСУ. Неуместно их связывать с какими-то другими событиями или заявлениями в соцсетях. Нет порядка информирования других подразделений о запланированных учениях. Это делать не обязательно», - сказал Мотузяник.

Также он добавил, что переговоры между начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко и лидером «Правого сектора» и советником начальника Генштаба Дмитрием Ярошем продолжаются постоянно.

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Также Мотузяник опроверг заявления митингующих под Администрацией президента, что на добровольцев «Правого сектора» оказывают давление. «Никто ни на кого оружие не направлял. Это ложные заявления, никто никого не разоружает. Продолжается преговорний процесс», - сказал он.

Вместе с тем, Мотузяник не сообщил, когда будут сняты блокпосты в районе учений. «Когда закончатся учения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «ПС» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

Сегодня, 29 апреля, около 300 представителей «Правого сектора» провели акцию протеста под АПУ против блокировки базы ДУК.