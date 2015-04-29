В Киеве несколько сотен бойцов "Правого сектора" митинговали под окнами АП (фоторепортаж)

Представители «Правого сектора» заявляли, что целью акции является необходимость получения разъяснений по поводу того, почему в Днепропетровской области блокируется база «Правого сектора».

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «ПС» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

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В то же время, в Администрации президента Украины сообщили, что вопрос вхождения украинского добровольческого корпуса «Правый сектор» отдельным подразделением в состав Вооруженных сил Украины решен.