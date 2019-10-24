В декларации гендиректора аэропорта "Борисполь" нашли недостоверные данные
НАЗК во время полной проверки деклараций генерального директора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина выявило признаки декларирования недостоверной информации.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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По данным ведомства, Рябикин, подавая декларацию за 2016, указал недостоверные сведения о водном средстве - стояночном судне "Рапан", которое принадлежит ему на праве собственности, и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду. Кроме того, чиновник не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, которые принадлежат дочери на праве собственности, а также полученном ею доходе от предпринимательской деятельности.
Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации гендиректора аэропорта "Борисполь" за 2016 составляет более 10,6 млн грн.
"Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщит Национальному антикоррупционному бюро Украины о недостоверных сведениях в декларациях народных депутатов прошлого созыва на сумму почти 90 млн грн.