В декларации гендиректора аэропорта "Борисполь" нашли недостоверные данные

Нацагентство по предотвращению коррупции разоблачило чиновника на сокрытии состояния в декларации за 2016 год.

НАЗК во время полной проверки деклараций генерального директора Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина выявило признаки декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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По данным ведомства, Рябикин, подавая декларацию за 2016, указал недостоверные сведения о водном средстве - стояночном судне "Рапан", которое принадлежит ему на праве собственности, и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду. Кроме того, чиновник не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, которые принадлежат дочери на праве собственности, а также полученном ею доходе от предпринимательской деятельности.

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации гендиректора аэропорта "Борисполь" за 2016 составляет более 10,6 млн грн.

"Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщит Национальному антикоррупционному бюро Украины о недостоверных сведениях в декларациях народных депутатов прошлого созыва на сумму почти 90 млн грн.