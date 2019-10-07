В декларациях четырех экс-нардепов нашли недостоверные данные на почти 90 миллионов гривень

Недостоверную информацию в декларациях о доходах подали народные депутаты 8-го созыва Руслан Демчак, Станислав Березкин, Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщит Национальному антикоррупционному бюро Украины недостоверные сведения в декларациях народных депутатов прошлого созыва на сумму почти 90 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

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В сообщении отмечается, что по результатам полных проверок деклараций НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. При этом подчеркивается, что «обоснованные заключения о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины».

Так, по данным агентства, недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты 8-го созыва Руслан Демчак (входил во фракцию «Блок Петра Порошенко» - УНИАН), Станислав Березкин (входил в группу «Видродження» - УНИАН), Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько (оба были внефракционными - УНИАН).

В НАПК сообщают, что по результатам проверки декларации Демчака за 2016 год установлено, что народный депутат указал недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах, и номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В общем выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн грн.

Березкин, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих жене на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14 млн грн.

По данным НАПК, Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 3,2 млн грн.

Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля стоимостью более 471 тыс. грн.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.