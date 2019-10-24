Реформированием прокуратуры Рябошапка останавливает расследование «майдановских» дел - Горбатюк

Бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что в ведомстве хотят оставить только лояльных к руководству ГПУ прокуроров.

Реформированием органов прокуратуры генпрокурор Руслан Рябошапка по сути останавливает расследование «майдановских» дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил бывший руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, комментируя свое увольнение генпрокурором.

«Это похоже на определенный сговор, чтобы убрать тех, кто может критиковать незаконные действия руководства ГПУ, а оставить лояльных», - считает Горбатюк.

Также, по его словам, следствием аттестации прокуроров, которая осуществляется в Генпрокуратуре, стало то, что уже сегодня заблокировано расследования «майдановских» дел и производств в отношении должностных лиц времен экс-президента Виктора Януковича.

Кроме того, Горбатюк добавил, что у генпрокурора Рябошапки нет понимания того, что преступления Януковиче необходимо расследовать комплексно, это должен делать один следственный орган.

«Наибольшее сопротивление я увидел расследованию коррупционных дел бывших чиновников. За исключением дела бывшей министра юстиции Елены Лукаш, где дело удалось передать в суд, все остальные дела - генеральный прокурор и его заместитель указывали на то, что эти дела не должны расследоваться в рамках преступной организации Януковича, что они должны передаваться в различные органы, - НАБУ, полиции, ГБР», - заявил Горбатюк.

При этом он высказал мнение, что «распыление (производств против экс-чиновников) приведет к их уничтожению».

По убеждению Горбатюка, это четко показало, что одним из намерений генпрокурора является попытка повлиять на расследование «майдановских» дел, чтобы формально не объявлять об их закрытии, а фактически создать ситуацию, которая приведет к остановке расследований.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября Генеральная прокуратура не допустила к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и руководителя Управления спецрасследований Горбатюка, которые занимаются расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не в того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их не допустили к прохождению аттестации.

23 октября Рябошапка уволил Горбатюка с должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Горбатюк заявил, что считает увольнение незаконным и обжалует в суде.

***Согласно закону о реформе органов прокуратуры, который вступил в силу 25 сентября 2019 года, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

21 октября в ГПУ заявили, что 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.