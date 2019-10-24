В ГПУ рассказали о ходе переаттестации прокуроров (видео)

Всего на переаттестацию зарегистрировалось больше тысячи прокуроров ГПУ.

Заместитель генерального прокурора и глава комиссии по аттестации прокуроров Виктор Чумак рассказал о предварительных результатах первого этапа аттестации — сдачи тестов.

По его словам, на аттестацию вчера, 23 октября, должны были прийти около тысячи человек, но пришло около 800, из которых успешно сдали тесты 707 прокуроров. Сегодня, 24 октября, сдавать тесты должны были 88 прокуроров, но 12 из них не пришли, сообщает hromadske.

Чумак также рассказал, что вчера один из участников тестирования пытался воспользоваться гаджетом во время тестирования. Этого человека отстранили от аттестации.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура планировала уволить 218 прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию или подали заявления другого образца. В частности, ГПУ уволила руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка и главу отдела процессуального руководства Алексея Донского, потому что они написали заявления не того образца.

Также ранее сообщалось, что Генеральной прокуратуры уволили четырех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана, которые тоже написали заявления на переаттестацию в произвольной форме. Руководитель управления Сергей Горбатюк утверждает, что это решение противоречит закону.

В заявлении, которого требовало руководство ГПУ, речь шла о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять. Не все прокуроры согласились на это.