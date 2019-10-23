"Слугу народа" Шевченко могут исключить из фракции за участие в ток-шоу на росТВ (видео)

Случай с Шевченко рассмотрят на заседании фракции "Слуги народа".

Евгению Шевченко рекомендовали не общаться с российским телеканалом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, отвечая на вопрос относительно выступления Шевченко на российском телевидении.

«Мне звонили с этого телевидения и из этой программы дважды», - сообщил Корниенко и добавил, что он отказал.

По его словам, на уровне фракции не было запрета на общение с российскими СМИ.

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«Была рекомендация господину Евгению не общаться с этим каналом - была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать. Потому что, несмотря на риторику, которую бы ты там не вел, на этом канале, а господин Евгений - я посмотрел, возможно, не все его выступление - в принципе, он вел там разную риторику, но специфика российского телевидения, мы все знаем, - это не журналистика ... Там - это пропаганда, и что бы ты ни сказал, будет обращено против тебя», - отметил он.

На вопрос, состоялся ли разговор с Шевченко по поводу этой ситуации и планируется ли вынесение ему какого-то предупреждения, Корниенко ответил, что фракция пока не собиралась. «В понедельник будем решать, что дальше организационно делать», - сказал он и добавил, что среди вариантов «организационных действий» может быть исключение Шевченко из фракции.

Как сообщали СМИ, народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко принял участие в шоу на российском Первом канале.

Шевченко включился в эфир на 59 минуте