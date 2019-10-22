Обсудили войну на Донбассе и оккупированный Крым: Зеленский встретился с экс-президентом Казахстана

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Зеленского в Японию.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны на Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский и Назарбаев встретились в Японии. Назарбаев поздравил Зеленского с успехом на выборах.

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"Во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма. Назарбаев заявил, что Казахстан заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".

"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей", - заявил Зеленский.

Также стороны обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

Зеленский пригласил Назарбаева посетить Украину.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской сегодня, 22 октября, принимают участие в церемонии интронизации японского Императора Нарухито.

В Токио съехались более 2 тыс. гостей из более чем 180 стран.