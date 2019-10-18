Внук экс-президента Казахстана получил условно за нападение на полицейского в Лондоне

Назарбаева младшего признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и покусал одного из них.

Внук бывшего президента Казахстана 28-летний Айсултан Назарбаев наказан условным сроком за нападение с электрошокером на полицейского в Лондоне.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Приговор предусматривает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

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Назарбаева младшего признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и покусал одного из них. На руке офицера остался глубокий след от укуса.

Согласно судебным документам, в июне 2019 года мужчина устроил переполох в лондонском отеле: выбегал на балкон и угрожал покончить с жизнью. Через несколько дней ситуация повторилась; свидетели вызвали полицию, поскольку считали, что он выкрикивает террористические лозунги.

На записи камер видеонаблюдения видно, как полицейский приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Однако внук президента пошел на полицейского: атаковал его электрошокером и укусил за руку.

По данным следствия, Назарбаев употреблял кокаин и лечился в частной клинике.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером герцогам Кембриджским не удалось улететь к Исламбада. Их самолет попал под грозу и пилот два часа кружил в небе и снова посадил судно в Лахоре.