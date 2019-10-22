Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию интронизации японского Императора Нарухито (фото, видео)
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской участвуют в церемонии интронизации японского Императора Нарухито.
Как сообщает Офис президента в Facebook, сегодня это одно из главных мировых событий.
В Токио съехалось более 2 тыс. гостей из более 180 стран.
Читайте такжеИмператор Японии официально объявил о вступлении на престол (фото, видео)
С новым императором в Японии началась новая эра «Рейва», что можно перевести как «Хорошая гармония».
Нарухито взойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.
Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию.
Владимир Зеленский заявил, что для него большая честь принять участие в церемонии интронизации японского Императора Нарухито.
«Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека», - сказал Зеленский.
Украина является одной почти из 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет тому назад, а Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония интронизации продолжалась более получаса.
Также напоминается, что программой рабочего визита президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.
Визит продлится до 24 октября.
Как сообщал УНИАН, 21 октября Зеленский начал рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.