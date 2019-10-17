Россия усилила блокирование украинских портов в Азовском море – эксперты

Ситуация с искусственным удерживанием перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

Продолжительность искусственного удерживания береговой охраной РФ судов, следующих через керченский пролив в Мариуполь и Бердянск, снова значительно возросла.

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Об этом в Facebook сообщает Руководитель Мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, который привел результаты соответствующего мониторинга.

«Продолжительность искусственного удерживания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросла – «на входе» в Азовское море в 2,4 раза, а на «выходе» из Азовского моря – в 3,2 раза», – отметил он.

Эксперт связывает это с тем, что в августе-сентябре 2019 действие угрозы «азовского пакета санкций» окончательно закончилось. В результате ситуация с искусственным удерживанием перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов вернулась к показателям сентября-октября 2018 года.

Кроме того, в течение лета-начала осени 2019 года (в отличие от российских или других судов, которые идут в/из азовских портов РФ) "мариупольские" и "бердянские" суда проходят Керченский пролив не по традиционной очереди, а отдельными «караванами», которые формируются один раз в несколько дней.

Клименко связывает это с тем, что Береговая охрана ФСБ РФ хочет тратить меньше времени и горючего.

«Похоже, что настало время, когда снова нужно включить вопрос об "азовском пакете" санкций в отношении российских портов Азовского моря, по которым осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым: это порты Ростов-на-Дону, Азов и Темрюк. И, конечно - "Порт Кавказ", тот самый, что напротив Керчи на побережье Тамани», – указал аналитик.

Напомним, вопреки международным нормам, Кремль считает, что Керченский пролив является внутренними водами России. С середины мая РФ осуществила более 750 незаконных задержаний кораблей, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. Порты на Азове несут огромные убытки.

В марте этого года сообщалось, что Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) принял новый «азовский пакет» санкций в отношении России.