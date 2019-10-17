Разумков рассказал о результатах работы Рады за первые 50 дней

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что депутаты продолжат работать так же быстро и качественно.

Парламент IX созыва за первые 50 дней работы рассмотрел 209 законопроектов и принял 56 законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, открывая заседание парламента.

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Он заметил, что сегодня - 50-й день работы Верховной Рады IX созыва.

"Мы с вами достаточно плодотворно работаем и живем действительно в турборежиме, за что я всем благодарен ... Мы за этот промежуток времени рассмотрели 209 законопроектов, приняли в общей сложности 56 законов. Я думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет спорить любая из Верховных Рад Украины, которая была раньше", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что депутаты продолжат работать так же быстро и качественно.

Как писал УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, когда Рада закончит работать в «турборежиме» и перейдет к обычному режиму работы.