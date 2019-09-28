Стефанчук рассказал, когда Рада закончит работать в «турборежиме»

Стефанчук сообщил, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что украинский парламент на следующей неделе уже может завершить так называемый «турборежим» принятия законов и перейти к обычному режиму работы.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает hromadske.

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Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа», у которой большинство, не игнорирует мнение других фракций, но партия власти сначала предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

«После этого мы перейдем в обычный режим», — подчеркнул он.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.