Подкуп участников акций протеста: Арахамия заявил, что передал доказательства СБУ

По словам главы фракции "Слуга народа", часть людей выходит протестовать за деньги.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины (СБУ) доказательства подкупа участников акций протестов против согласования «формулы Штайнмайера».

Читайте такжеГлава фракции "Слуга народа" извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"Об этом пишет РБК-Украина.

«Да, я вчера (15 октября – ред.) передал следователю (заявление – ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, Арахамия считает, что некоторые участники акций получают деньги за участие в них. По его мнению, таких протестующих может быть 5%.