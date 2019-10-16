Подкуп участников акций протеста: Арахамия заявил, что передал доказательства СБУ
15:46, 16 октября 2019Политика
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По словам главы фракции "Слуга народа", часть людей выходит протестовать за деньги.
Собранные доказательства Арахамия передал следователю 15 октября / фото УНИАН
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины (СБУ) доказательства подкупа участников акций протестов против согласования «формулы Штайнмайера».
Читайте такжеГлава фракции "Слуга народа" извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"Об этом пишет РБК-Украина.
«Да, я вчера (15 октября – ред.) передал следователю (заявление – ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ», – сказал он.
Как ранее сообщал УНИАН, Арахамия считает, что некоторые участники акций получают деньги за участие в них. По его мнению, таких протестующих может быть 5%.
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