"Предлагали по тысяче": Арахамия уверен, что на акцию "Нет капитуляции" часть людей вышла за деньги
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверен, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако были и такие люди, которые получили за это деньги.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
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«Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге», - отметил Арахамия.
В то же время он считает, что 95% людей вышли на акцию из идеологических соображений.
«Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще», - отметил глава фракции.
На вопрос, или этих 95% людей можно зачислить в «порохоботы», Арахамия ответил, что они «украиноботы».
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что акции «Нет капитуляции» направлены на ослабление поддержки его действий в обществе.