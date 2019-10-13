"Предлагали по тысяче": Арахамия уверен, что на акцию "Нет капитуляции" часть людей вышла за деньги

В то же время Арахамия считает, что 95% людей вышли на акцию из идеологических соображений.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверен, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако были и такие люди, которые получили за это деньги.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

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«Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге», - отметил Арахамия.

В то же время он считает, что 95% людей вышли на акцию из идеологических соображений.

«Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще», - отметил глава фракции.

На вопрос, или этих 95% людей можно зачислить в «порохоботы», Арахамия ответил, что они «украиноботы».

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что акции «Нет капитуляции» направлены на ослабление поддержки его действий в обществе.