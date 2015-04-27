ГПУ готовит материалы для Гааги о преступлениях России, "ЛНР" и "ДНР" против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Он напомнил, что в феврале Верховная Рада приняла заявление в Гаагский трибунал в отношении преступлений власти РФ и представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР". В заявлении было сказано, что лидеры России, а также "ЛНР" и "ДНР" виновны в организации массовых убийств и военных преступлений на территории Украины.

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"В соответствии с заявлением Верховной Рады правительство и Генпрокуратура готовят доказательную базу для обращения в Гаагский трибунал с тем, чтобы офис прокурора Гаагского трибунала расследовал преступления, которые, мы считаем, были совершены руководством РФ, представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР" в Крыму и на востоке Украины", - сказал Касько.

По словам заместителя генпррокурора, подготовка материалов в Гаагский трибунал находится на завершающем этапе, их рассматривают международные эксперты, и эти материалы будут переданы в Гаагу до конца апреля.