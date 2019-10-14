Зеленский прибыл на Донбасс (фото, видео)

После речи Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины.

Во время выступления Зеленский отметил, что "были времена, когда всей страной мы жили чересчур беспечно", передают "Новости Донбасса".

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По словам президента, тогда казалось, что война является чем-то очень далеким. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что для понимания той "недальновидности и наивной детской доверчивости" Украине пришлось заплатить "чересчур дорогую цену": утрата части территорий и тысяч людей. Президент пояснил, что имеет в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что Украине удалось "родиться во второй раз". "Встать на ноги, обтрусить пыль и сказать: "Нет, не дождетесь", - добавил президент.

После речи Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.