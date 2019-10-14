С Днем защитника Украины: поздравления в открытках, стихах и прозе
День защитника Украины – относительно молодой государственный праздник, который ежегодно отмечается 14 октября.
Утвержден он был в 2014 году, а выходным днем официально стал в 2015-м.
УНИАН собрал для вас самые искренние, яркие и красочные поздравления с этим праздником.
Поздравления в стихах
Читайте также14 октября – праздник Покрова, День защитника Украины и казачестваМы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравление от нас примите сегодня,
Счастья, силы вам и много здоровья!
***
Всем украинским военным,
Всем красивым, здоровенным,
В день ваш много поздравлений,
И лавины повышений!
Чтобы звездочки упали,
На погонах засияли,
Чтобы должность с повышеньем,
А от всех вам – восхищенье!
Пусть вас любят и лелеют,
И ругать вас не посмеют,
Пусть вам платят хорошо,
Лишь бы было бы за что!
***
Вы самые отважные,
Отлично снаряженные,
Такие украинские
И все вооруженные.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
***
Должно быть, это так непросто –
Страну родную защищать,
Карьерного желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.
***
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
***
Читайте такжеДень казачества: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках (видео)Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді — наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить українский тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
Зі Святом тебе, Захисник України!
***
Гвардійці – люди мужні,
Берети набакир,
Прекрасні, мудрі, дужі,
Красивий в вас мундир.
Та шана вам найбільша
Від рідних й друзів нині
За вірну, беззавітну,
Службу Батьківщині.
***
З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе
Буде хай над головою,
І красою степовою
Любувався щоб завжди.
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
***
Ти – мій танк і броненосець!
Одним словом – молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім – кінець!
І за це, мій захисник,
Я тебе вітаю!
І тобі в жовтневе свято
Миру я бажаю!
***
За тих, хто в цю мить припав
До холодної сталі автомата:
Я піднімаю свій келих
За людину, за солдата!
Поздравления в прозе
Дорогие мужчины и женщины защитники нашей страны! Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины– праздником, который вобрал в себя доблесть и героизм всех поколений нашего народа, защитников и освободителей родной земли.
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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитника Украины!
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Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!
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Читайте такжеПокров Пресвятой Богородицы: история и приметы праздникаСердечно поздравляю Вас с Днем защитника Украины – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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С Днем Защитника! Желаю быть здоровым, уверенным в себе и успешным. Оставайся таким же сильным и умным. Пускай в жизни у тебя будет счастье и мир, а на душе — спокойствие и уверенность в собственных силах!
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Поздравляю с Днем защитника Украины и хочу пожелать уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм!
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Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции. Он олицетворяет мужество и героизм защитников и защитниц родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!
Как ранее сообщал УНИАН, 14 октября в Украине отмечают не только День защитника.