С Днем защитника Украины: поздравления в открытках, стихах и прозе

Государственным праздником этот день стал в 2014 году.

День защитника Украины – относительно молодой государственный праздник, который ежегодно отмечается 14 октября.

Утвержден он был в 2014 году, а выходным днем официально стал в 2015-м.

УНИАН собрал для вас самые искренние, яркие и красочные поздравления с этим праздником.

Поздравления в стихах

Читайте также14 октября – праздник Покрова, День защитника Украины и казачестваМы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравление от нас примите сегодня,

Счастья, силы вам и много здоровья!

***

Всем украинским военным,

Всем красивым, здоровенным,

В день ваш много поздравлений,

И лавины повышений!

Чтобы звездочки упали,

На погонах засияли,

Чтобы должность с повышеньем,

А от всех вам – восхищенье!

Пусть вас любят и лелеют,

И ругать вас не посмеют,

Пусть вам платят хорошо,

Лишь бы было бы за что!

***

Вы самые отважные,

Отлично снаряженные,

Такие украинские

И все вооруженные.

Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

***

Должно быть, это так непросто –

Страну родную защищать,

Карьерного желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

Читайте такжеДень казачества: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках (видео)Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді — наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить українский тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

Зі Святом тебе, Захисник України!

***

Гвардійці – люди мужні,

Берети набакир,

Прекрасні, мудрі, дужі,

Красивий в вас мундир.

Та шана вам найбільша

Від рідних й друзів нині

За вірну, беззавітну,

Службу Батьківщині.

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе

Буде хай над головою,

І красою степовою

Любувався щоб завжди.

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

***

За тих, хто в цю мить припав

До холодної сталі автомата:

Я піднімаю свій келих

За людину, за солдата!

Поздравления в прозе

Дорогие мужчины и женщины защитники нашей страны! Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины– праздником, который вобрал в себя доблесть и героизм всех поколений нашего народа, защитников и освободителей родной земли.

***

Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитника Украины!

***

Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

***

Читайте такжеПокров Пресвятой Богородицы: история и приметы праздникаСердечно поздравляю Вас с Днем защитника Украины – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

***

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

***

Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

С Днем Защитника! Желаю быть здоровым, уверенным в себе и успешным. Оставайся таким же сильным и умным. Пускай в жизни у тебя будет счастье и мир, а на душе — спокойствие и уверенность в собственных силах!

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

***

Поздравляю с Днем защитника Украины и хочу пожелать уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм!

***

Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции. Он олицетворяет мужество и героизм защитников и защитниц родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

Как ранее сообщал УНИАН, 14 октября в Украине отмечают не только День защитника.