Супрун: Кабмин уволил госсекретаря Минздрава - это срыв медреформы

По данным Супрун, госсекретарем Минздрава вместо Артема Янчука назначили Инну Солодкую.

Кабинет министров на закрытом заседании уволил госсекретаря Минздрава Артема Янчука и назначил на его место Инну Солодкую.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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«Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая с голоса вынесла вопрос об увольнении государственного секретаря Минздрава Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложила его обязанности на Инну Солодкую», - написала она.

Супрун напомнила, что Солодкая ранее возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также была коллегой Андрея Пивоварова - руководителя юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

«По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми... Но кому-то очень надо, чтобы обязанности государственного секретаря исполнял человек, который работает в министерстве всего несколько недель и формально возглавляет Службу государственного секретаря. Поэтому он был уволен в субботу вечером в супертайном режиме с нарушением законодательства», - отметила она.

Также Супрун обвинила премьера Алексея Гончарука в том, что он позволил «легитимизировать рейдерский захват Министерства здравоохранения Украины».

«И перестаньте везде публично коммуницировать о продолжении медицинской реформы. Ваши действия совершенно расходятся с декларациями», - подытожила экс-министр здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий заявил, что команда "Слуги народа" не собирается отменять введенные в действие этапы медицинской реформы.