Яременко о протестах из-за "формулы Штайнмайера": капитуляция уже состоялась в 2014 году
Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко считает митинги против "формулы Штайнмайера" нормальным явлением, но призывает не нагнетать ситуацию, ведь "ни о какой капитуляции не может идти и речи".
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.
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Яременко уверяет, что положительно относится к акциям протеста, ведь вопросы мира и войны являются важными и мнение общественности должно быть услышано. В то же время, по мнению нардепа, лозунг "Нет капитуляции" свидетельствует о непонимании ситуации.
"Капитуляция, если и была в Украине, когда были заложены основы всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - пояснил Яременко.
По его словам, в подписанном представителем Украины в трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой документе нет ничего, чего не было бы в подписанных Украиной Минских соглашениях. А отказ от мирных переговоров, считает Яременко, очень опасная позиция - она будет вести к изоляции Украины.
"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже состоялась. Больше, чем было - уже никто не допустит", - подчеркнул представитель "Слуги народа".
Как сообщал УНИАН, Богдан Яременко убежден, что Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» относительно Донбасса.