Яременко о протестах из-за "формулы Штайнмайера": капитуляция уже состоялась в 2014 году

Нардеп уверяет, что в указанном документе все то же самое, что было подписано в сентябре 2014 года и феврале 2015 года под названием Минские соглашения.

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко считает митинги против "формулы Штайнмайера" нормальным явлением, но призывает не нагнетать ситуацию, ведь "ни о какой капитуляции не может идти и речи".

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

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Яременко уверяет, что положительно относится к акциям протеста, ведь вопросы мира и войны являются важными и мнение общественности должно быть услышано. В то же время, по мнению нардепа, лозунг "Нет капитуляции" свидетельствует о непонимании ситуации.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда были заложены основы всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - пояснил Яременко.

По его словам, в подписанном представителем Украины в трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой документе нет ничего, чего не было бы в подписанных Украиной Минских соглашениях. А отказ от мирных переговоров, считает Яременко, очень опасная позиция - она будет вести к изоляции Украины.

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже состоялась. Больше, чем было - уже никто не допустит", - подчеркнул представитель "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, Богдан Яременко убежден, что Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» относительно Донбасса.