Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера" без последствий

Как объяснил нардеп, в украинском законодательстве должна отображаться суть согласованной "формулы Штайнмайера".

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Читайте такжеЗакон о статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля над границей – спикер ВРОб этом рассказал глава Комитета парламента по международным отношениям, народный депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

«Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов», – сказал он.

Яременко отметил, что письмо Леонида Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартину Сайдику не является обязывающим, однако показывает определенную позицию.

«И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие», – подчеркнул Яременко.

Он добавил, что в преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной «формулы Штайнмайера», но не обязана быть дословной.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 октября в Киеве и ряде других городов прошли акции протеста против «формулы Штайнмайера».