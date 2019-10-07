Дело о нападении на журналистов на свадьбе сына Луценко закрыли (фото)

По словам Ткача, в течение этих двух лет адвокат журналистов пыталась получить фамилию следователя.

Прокуратура закрыла дело о препятствовании журналистской деятельности работниками УДО на свадьбе сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

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Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач. "На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Инцидент случился на свадьбе старшего сына Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления. Два", - отметил он.

"Наша адвокат писала запросы. Через суд пыталась получить хоть какую-то информацию о ходе этого дела. Но тишина", - добавил Ткач.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором праздновали свадьбу сына Луценко, сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке журналистов, по словам представителей СМИ, напали на них.

В УДО начали внутреннее расследование из-за действий сотрудников, а глава Госохраны Валерий Гелетей заявил о том, что его подчиненный не нападал на журналистов, а зацепился за склон и схватился за оператора.