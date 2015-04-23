Забастовка шахтеров заставила Демчишина прервать визит в США и отменить важные встречи

Об этом сообщил в своем "Твиттере" руководитель управления евроинтеграции Минэнергоугля Михаил Бно-Айриян. "В связи с пикетами шахтеров, министр принял решение о сокращении рабочего визита в США на полтора дня. Сегодня вылетаем в Киев", - написал он.

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Он также отметил, что из-за разницы во времени и событий в Киеве работа в телефонном режиме продолжалась и ночью.

Подчеркнем, что из-за забастовки шахтеров Владимиру Демчишину пришлось прервать участие в Международной конференции по энергетике CERAWeek-2015 в Хьюстоне. В рамках этой конференции у министра были запланированы встречи с руководителями ведущих энергокомпаний, в частности, Statoil, ENI, Chevron, ExxonMobile, Shell.

"К сожалению отменяется очень много важных и полезных встреч", - написал Михаил Бно-Айриян.