Под ВР около 100 человек требуют предоставить местным общинам право распоряжаться землей

Возле Верховной Рады проходит митинг с требованием принять законопроект № 1159 об усилении роли территориальных громад в управлении земельными ресурсами.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около 100 активистов политической партии “За возрождение села”.

Активисты собрались на площади Конституции возле здания ВР.

Они требуют от парламента принятия данного законопроекта, который предусматривает предоставление права местным общинам распоряжаться землей, находящейся вблизи их сел и поселков.

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Также возле здания парламента проходит еще один митинг, который проводят шахтеры. Они требуют от властей выплатить долги по заработной плате, а также отставки министра энергетики Владимира Демчишина.

Здание ВР по периметру охраняет кордон милиционеров и представителей Национальной гвардии. В целом обстановка у парламента спокойная, тишину нарушают лишь шахтеры, которые стучат своими касками о мостовую.