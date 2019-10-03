В России "формулу Штайнмайера" считают компромиссным вариантом

Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям.

Урегулирование конфликта в Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров интервью Первому каналу, передает «Интерфакс».

"Плана "Б" (по реализации Минских соглашений - УНИАН) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал Лавров.

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"Будучи тогда министром иностранных дел ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе - когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми", - рассказал глава МИД РФ.

"Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - подчеркнул Лавров.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».