ГБР изъяло секретные документы в рамках расследования возможной госизмены Порошенко - Труба

Сейчас проводится экспертиза изъятых документов о переходе украинских кораблей через Керченский пролив.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что сотрудники ведомства изъяли секретную документацию в рамках расследования уголовного производства о возможном совершении экс-президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными должностными лицами государственной измены.

Об этом он сообщил в интервью ТСН, отвечая на вопрос, изъяли ли сотрудники ГБР из Офиса президента секретные документы о переходе украинских кораблей через Керченский пролив.

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«Это чувствительное производство для меня как руководителя и для следователей. Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы, которые произошли как в пределах нашей страны, также и за пределами. Самое важное в данном производстве, чтобы следователи действовали профессионально», - отметил Труба.

По его словам, ГБР проводит большое количество обысков и изымает много документов, которые составляют государственную тайну.

«Эти документы изымаются не только в одном органе. Сейчас в этом производстве назначена экспертиза, и по результатам этой экспертизы мы сможем дать ответы на многие вопросы, которые интересуют общество», - отметил директор ГБР.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли уже в распоряжении ГБР документы о прохождении кораблей, Труба ответил: «У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы».

Как сообщал УНИАН, 21 мая на сайте ГБР появилась информация о том, что по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова следователи бюро внесли в ЕРДР сведения относительно возможного совершения служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти, уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Уголовное производство открыто по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Украины Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

13 сентября Порошенко заявил, что передал ГБР письменные показания по делу относительно событий в районе Керченского пролива.

Также по данному делу допросили освобожденных из российского плена украинских моряков.

27 сентября Порошенко не появился в ГБР на допрос по делу относительно событий в районе Керченского пролива. Его вызвали в качестве свидетеля.