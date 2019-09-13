Порошенко передал письменные показания в ГБР по делу о захвате моряков

Экс-президент напомнил, что во время ротации украинских кораблей Россия осуществила против них акт агрессии.

Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований (ГБР) письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после допроса в ГБР.

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«Сегодня были заданы вопросы о моряках в Керченском проливе. Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем, а также побережьем Мариуполя и Бердянска, где ВМС Украины несут береговую оборону», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что во время ротации украинских кораблей Россия осуществила против них акт агрессии: «Агрессия, которая признана миром... ГБР проводит расследование... мы передали письменные показания по этому поводу».

Как сообщал УНИАН, 21 мая на сайте ГБР появилась информация о том, что по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова следователи бюро внесли в ЕРДР сведения о возможном совершении должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 111 и 426-1 Уголовного кодекса.

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Уголовное производство открыто по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Украины Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. Отмечалось, что правонарушения касаются ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госбюро расследований информировали, что Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, которые расследует бюро.