Порошенко поручил отметить 100-летие победы сечевых стрельцов над россиянами на горе Маковка



Об УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

"Указ издан с учетом весомой роли формирований Украинских Сечевых Стрельцов в возрождении национальных военных традиций, их активное участие в Украинской революции 1917-1921 годов и становлении украинской государственности в начале XX века", - говорится в сообщении.

В частности, помимо традиционных лекций, выставок и научных конференций, в рамках выполнения указа в мае 2015 на горе Маковка на Львовщине состоятся юбилейные мероприятия, в том числе с участием молодежных организаций Украины.

Читайте такжеПорошенко возле памятника Шевченко в Париже встретился с представителями украинской диаспоры (фоторепортаж)

Кроме того, Порошенко поручил назвать или переименовать воинские части, учебные заведения в честь Украинских сечевых стрельцов.

Справка, бои за гору Маковка - ожесточенные позиционные бои, которые продолжались с 29 апреля до 4 мая 1915 между подразделениями австро-венгерской пехотной дивизии фон Фляйшнера (в состав которой входили семь сотен первого и второго куреней УСС) и российскими войсками.

Из-за огромных потерь российские войска не смогли продолжить наступление и уже через неделю вынуждены были поспешно отступать перед наступлением австрийских подразделений.

Особым мужеством во время боев за Маковку отличились части Украинских сечевых стрельцов.