Депутаты решили разрешить использовать спецсредства для раскрытия фактов коррупции

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями» (№1165).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 из 293 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Парламенту предлагается разрешить сбор аудиовизуальных доказательств, фотографий с использованием специальных технических средств негласного получения информации для раскрытия фактов коррупции.

Законопроектом предусматривается внедрение в уголовное процессуальное законодательство института общественного обвинения, которое осуществляется в отношении преступлений, предусмотренных статьями 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и 370 (провокация подкупа) УК.

Планируется установить, что общественным обвинителем может быть любое физическое или юридическое лицо, которое непосредственно является потерпевшим от уголовного преступления или которому стало известно о совершении в отношении других лиц уголовного правонарушения, по которому допускается уголовное производство в форме общественного обвинения, и которое подало следователю, прокурору заявление, сообщение о совершении соответствующего уголовного правонарушения и заявление о проведении уголовного производства в форме общественного обвинения (часть 1 статьи 59-1 УПК в редакции проекта); это лицо может иметь своего представителя, а также имеет право поддерживать обвинение в суде наряду с прокурором и независимо от согласия пострадавшего, или отказываться от поддержания обвинения.

Законопроектом предлагается декриминализовать такие деяния, как контрабанда специальных технических средств негласного получения информации и незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «успех в выявлении коррупционных дел и разоблачении коррупционеров очень зависит от возможностей получения аудиовизуальных доказательств, фотографий, главным источником которых обычно являются негласные следственные (розыскные) действия с использованием специальных технических средств негласного получения информации, которые обычный гражданин - жертва коррупционных действий чиновников - самостоятельно осуществить с соблюдением установленного сегодня процессуальным законом порядка не может».

Поэтому законопроектом предлагается изъять статью 359 «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации» Уголовного кодекса и статью 195-5 «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации» КОАП, и внести соответствующие изменения в статью 201 «Контрабанда» УК и статью 15 «Ответственность военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение административных правонарушений».

В заключении Главного научно-экспертного управления ВР говорится, что законопроектом общественному обвинителю предоставляются достаточно широкие права по сбору доказательств. «В целом, проект фактически создает возможности для массовых недобросовестных обвинений судей и должностных лиц соответствующих государственных органов. Ведь, например, судьи обычно занимают свои должности на постоянной основе в течение многих лет, и за это время каждым из них вынесены тысячи судебных решений (приговоров, определений, постановлений и тому подобное), которыми одна из сторон, как правило, была недовольна. Нередко кажущуюся «несправедливость» вынесенного решения недовольная сторона связывает с получением судьей неправомерной выгоды, хотя любые реальные доказательства этого отсутствуют. Следовательно, это может быть поводом для инициирования уголовного производства в форме общественного обвинения почти каждого из судей, что в перспективе может привести к полному разрушению системы осуществления правосудия в государстве», - говорится в заключении.

Кроме того, в заключении отмечается опасность злоупотребления "общественным обвинением" с целью любой ценой отстранить добросовестного судью от выполнения своих обязанностей на какое-то время, и таким образом исключить возможность рассмотрения им определенного судебного дела (дел), в результате которого заинтересован инициатор преследования или лицо, которое негласно будет нанимать такого инициатора и помогать ему в осуществлении "преследования".

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«Аналогичным образом могут организовываться «общественные обвинения» с целью блокирования опасной для преступников деятельности добросовестных прокуроров, работников милиции и тому подобное», - говорится в заключении. «В целом, следует отметить, что предложенный в проекте институт несет в себе огромные коррупционные риски и возможности шантажа в отношении как недобросовестных, так и добросовестных судей, работников правоохранительных органов и государственных служащих», - говорится в заключении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 апреля, соответствующий законопроект не набрал необходимого количества голосов для принятия в первом чтении - за него проголосовали лишь 152 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.