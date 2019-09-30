"Это первый и последний раз": в "Слуге народа" обещают в случае повторения "кнопкодавства" складывать мандаты

На этот раз депутаты отделались штрафами и извинениями.

Партия "Слуга народа" не будет лишать мандатов двух нардепов, которых поймали на голосовании в Верховной Раде за отсутствующих коллег. Депутаты отделались штрафами и извинениями.

Читайте также"Кнопкодавов" в Раде будут штрафовать на 85 тысяч гривен - законопроект

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, передает «Обозреватель». Депутат заверил, что в будущем его политсила намерена более жестко наказывать "кнопкодавов".

"То, что произошло – беда, это получило осуждение всеми представителями фракций. Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается таким образом. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели разговор, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен все-таки сложить мандат", – заявил Безгин.

"На внутрифракционном обсуждении было принято именно такое решение, что на первый раз вот так, но любой другой прецедент подобного характера в дальнейшем будет караться максимально жестко", – добавил он.

При этом народный депутат пожаловался на "атмосферу зала" в Верховной Раде. По его словам, "если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нет, реально руки тянутся нажать кнопку".

"Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть... Я на себе почувствовал, что не знаю, как это объяснить", – добавил Безгин.