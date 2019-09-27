Фракция вызовет нардепа Бужанского "на ковер" из-за его слов о родителях-"долбо**ах"

Нардеп Безгин анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" относительно поведения своего коллеги.

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании поднимет вопрос о недопустимости оскорбительных и нецензурных заявлений в адрес избирателей.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, комментируя скандал со своим однопартийцем Максимом Бужанським, который обозвал жителей Днепра "инфантильными долбо**бами", передает "Обозреватель".

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"Совершенно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых – делать какие-то выводы. Такие вещи – это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем", – отметил Безгин.

Нардеп анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" относительно поведения своего коллеги.

"Мы взрослые люди, поэтому нам никто не проговаривал, что мы не должны употреблять нецензурную лексику и тому подобное. Естественно, таких правил никто не выписывал. Но поскольку мы сейчас имеем такой прецедент, то нельзя его оставлять без внимания", – подчеркнул он.

По его словам, "Бужанский, по меньшей мере, должен был бы публично извиниться перед людьми, которых он оскорбил".

"Я по диагонали читал всю историю... Слышал, что украдены люки, его просили что-то сделать или помочь. На мой взгляд, это не совсем предмет обсуждения с народным депутатом. Все-таки народные депутаты – это законотворчество. Но чисто по-человечески он мог бы прокоммуницировать с людьми, которые реально за это ответственны. К тому же он человек эмоциональный и экспрессивный. Думаю, он там мог бы помочь добиться какого-то результата", – отметил Безгин.

На вопрос, возможны ли санкции фракции против Бужанского, нардеп ответил: "Насколько я знаю, уже есть коллеги, которые на этом настаивают. Они требуют предметного разговора и извинений перед гражданами, которых обидели".