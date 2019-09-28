Климкин назвал решение Волкера об отставке первой реальной потерей для Украины

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин спрогнозировал, что отставка Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины – «это только начало».

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал решение специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера об отставке первой реальной потерей для Украины.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

«Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Огромное спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, по информации CNN, Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по делам Украины на следующий день после публикации жалобы разведчика на президента Дональда Трампа.

Читайте такжеВ РФ утверждают, что отставка Волкера отсрочит выполнение минских договоренностей

В жалобе говорится, что в июле Трамп во время телефонного разговора якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.

«Волкер стал одним из ключевых действующих лиц в скандале, касающемся жалобы разведчика относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно документу, Волкер организовал встречу между личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байден в Украине, и советником Зеленского, пытаясь вывести дело Байдена из официальных переговоров», - отмечалось в сообщении CNN.

Должность спецпредставителя по вопросам Украины Волкер занимал с 7 июля 2017 года.