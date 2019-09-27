Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель - СМИ

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика», хотя сама признавалась, что «слабо видит себя в этом».

Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа», в прошлом телеведущий Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Об этом сообщает "Радио.Свобода".

На сайте ВР указано, что Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика», хотя сама признавалась, что «слабо видит себя в этом».

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Издание сообщает, что еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября этого года, ее резюме модели были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина» и недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

Напомним, нардеп Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады нахамил журналистке "Радио Свобода".