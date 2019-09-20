"А кто вы такая?": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос (видео)

Это уже не первый конфликт депутата с представителями СМИ.

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов «попить водички».

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Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения. Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства.

«Попейте водички, вам полезно», – сказал Тищенко.

Культенко заявил, что «с радостью давал бы комментарии журналистам», но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

Журналистка пояснила, что общественность обвиняет «слуг народа» в том, что они не читают законопроекті, за которые голосуют. Поэтому она проверяет.

«Слуги народа» Николай Тищенко и Артем Культенко, кажется, не любят отвечать на вопросы журналистов Радио Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радио Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

«А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?» – возмутился Тищенко.

Как ранее сообщал УНИАН, до этого Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайском котле