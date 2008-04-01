Состоится очередное заседание Кабмина

2 апреля, в 10.00 состоится очередное заседание Кабинета Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, заседания состоится в Доме Правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

Аккредитация на мероприятие проводится сегодня до 17.30 по тел.: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.