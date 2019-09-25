"Применим опыт Словакии": Украина предложила Венгрии рецепт улучшения отношений

В МИД подчеркивают, что позиция Украины заключается в том, что знание украинского языка является ключевой предпосылкой реализации конституционных прав граждан.

Украина предлагает Венгрии применить опыт урегулирования венгерско-словацких трансграничных проблем для улучшения двусторонних отношений между странами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Анатолий Соловей сказал в ходе международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к пониманию".

"Мы предлагаем нашим венгерским друзьям применить ту модель, которая уже имела место и которая оказалась успешной. Я имею в виду опыт урегулирования венгерско-словацкой, очень схожей, проблемы", - заявил Соловей.

Он отметил, что "в 2010 году Венгрия осуществила некоторые изменения в своем законодательстве о гражданстве, а в ответ на это Словакия ввела систему штрафов и дальше начались соответствующие осложнения".

"Но этот период закончился после того, как оба премьера - венгерский и словацкий - провели конструктивную встречу, договорились перевести коммуникацию в другое русло и сосредоточиться на решении конкретных практических вопросов экономического характера и развития трансграничных регионов, и острота проблемы после этого была снята", - добавил Соловей.

"Я так надеюсь, что венгерские партнеры прислушаются к нашему мнению и пойдут нам навстречу", - заявил дипломат.

"Позиция Украины очень проста и понятна: знание украинского языка - это ключевая предпосылка реализации конституционных прав наших граждан", - подчеркнул он.