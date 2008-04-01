Коломойский не исключает договоренностей Тимошенко с Партией регионов

Совладелец неформальной бизнес-группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ допускает, что у премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО есть определенные договоренности с представителями Партии регионов по конфликту вокруг энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

«ТИМОШЕНКО должна была просто отменить постановление, но она затеяла такие вещи! Я думаю, что если она этого не делает, значит, есть какие-то тайные или явные договоренности, она ведет какой-то диалог с Партией регионов под столом», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ, указав при этом на прецедент согласованного голосования в Верховной Раде по новой редакции закона, регулирующего сферу государственных закупок, Партии регионов и БЮТ.

По мнению И.КОЛОМОЙСКОГО, правительство Ю.ТИМОШЕНКО должно было отменить незаконное распоряжение прежнего правительства, которым НАК «Энергетическая компания Украины» разрешалось голосовать за увеличение уставного фонда «Днепроэнерго», поскольку действующее законодательство запрещает проводить допэмиссии с целью погашения задолженности.

«ТИМОШЕНКО вообще ничего не делает в вопросе "Днепроэнерго". Ей достаточно было росчерком пера отменить полностью незаконное постановление ЯНУКОВИЧА о допэмиссии. Потому что существует прямая норма закона: нельзя погашать убытки и долги предприятия путем выпуска дополнительной эмиссии», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ проводится путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) должна консолидировать 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Однако до настоящего времени соответствующие изменения не внесены в реестр акционеров “Днепроэнерго”. В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловало ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест" (миноритарный акционер генкомпании, аффилированный с группой «Приват»), которое посчитало, что его интересы были нарушены.

Представители нынешнего правительства во время предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии на “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства, и решение собрания акционеров необходимо пересмотреть. 21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда. Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 года ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда, которым признавалось незаконным увеличение УФ «Днепроэнерго». В конце января 2008 года ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловало в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января с.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго». Верховный суд Украины первоначально назначил рассмотрение кассации “Бизнес-Инвеста” на 19 февраля т.г., однако заседание уже несколько раз переносилось. 4 марта т.г. коллегия судей Хозяйственной палаты ВСУ приняла решение перенести рассмотрение кассации ООО “Бизнес-Инвест” на 8 апреля.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт. До увеличения уставный фонд «Днепроэнерго» составлял 98 млн. 99,95 тыс. грн. Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежало 76,04% акций компании. После допэмиссии госпакет может составить не менее 50%+1 акция.