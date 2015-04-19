Путину надо прочитать минские соглашения и выполнить все, что там написано - Яценюк

Цель украинской власти - добиться мира на Донбассе и восстановить жизнь и экономику на этой территории.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Наша цель - достичь мир на Донбассе. Надо восстановить мир над нашими территориями. Нам надо избавиться от русских бандитов и террористов. Надо вернуть людям нормальную жизнь”, - сказал Яценюк.

По его словам, ”надо восстановить промышленность, которая сейчас разбомблена и конфискована этими уродами”.

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”Нам надо восстановить наше государство. И при этом это восстановление, я хочу, чтобы произошло без жертв, без того, чтобы убивали украинских солдат, убивали мирных граждан», - отметил премьер.

Яценюк напомнил, что жертвами войны стали 6 тыс. человек, ранены - свыше 15 тыс. При этом решением конфликта должно стать безусловное выполнение Минских договоренностей.

«Как его (конфликт - УНИАН) надо решить? Ну просто надо Владимиру Путину (президенту РФ - УНИАН) взять документ, который называется «Минские соглашения», прочитать и выполнить все, что там написано. Забрать своих бандитов, вывести войска. Третье: давайте проведем демократические выборы. Далее - восстановление контроля на границе, восстановление экономической жизни, - сказал Яценюк. - Мы готовы восстановить банковский сектор в Донецке и Луганске».

Еще одна важная вещь, по мнению председателя правительства - борьба за сознание украинцев, которые живут в Донецке и Луганске.

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«Они живут под давлением российской пропаганды. Нам надо доступ украинских каналов - чтобы их смотрели, чтобы их слышали, и люди могли смотреть информацию. Россия должна перестать быть государством - агрессором, а должен осознать свою ответственность перед миром за мир и стабильность. И убраться из Донецка, Луганска и Крыма - это наша территория. А до того момента, российские террористы, от них, кстати, ничего не зависит, но они будут и дальше пытаться нагнетать ситуацию», - подчеркнул Яценюк.