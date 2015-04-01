Подготовка к местным выборам на Донбассе начнется после установления режима тишины - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что подготовка к местным выборам на Донбассе начнется после установления режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком сегодня в Берлине.

В частности, Меркель подчеркнула необходимость установления режима прекращения огня.

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«Эти выборы являются частью мер, которые были определены в феврале 2015 г. (в пакете Минских соглашений). Для реализации нам конечно необходимо, чтобы было отведено оружие, в первую очередь тяжелое оружие, частично эта работа была выполнена, но мы еще не получили от миссии наблюдателей ОБСЕ, что этот процесс завершен», - подчеркнула Меркель.

В этой связи, она отметила, что «именно поэтому, подготовка к выборам начнется только тогда, когда этот пункт будет выполнен».

«Мы об этом уже говорим, состоялась встреча в нормандском формате, которая начала создавать рабочие группы, и эти рабочие группы будут заниматься этими выборами и целью является то, чтобы Украина получила территориальное единство, и смогла восстановить свои границы», - пояснила Меркель.

По ее словам, все заинтересованы, чтобы выборы состоялись.