Батальон "Карпатская сечь" заявил о готовности войти в состав ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба партии "Свобода" со ссылкой на комвзвода Олега Куцина.

Куцин рассказал, что у него прошли переговоры с представителями Генштаба во главе с генерал-майором Владимиром Талалаем о легализации подразделения.

"Есть некоторые несогласованности, но в течение недели, надеюсь, все проблемные моменты будут урегулированы. Для нас принципиально важным является сохранение наших подразделений в полном составе - тогда мы готовы перейти под патронат Генерального штаба ВСУ", - заявил комвзвода.

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Напомним, батальон особого назначения «Січ» был сформирован в прошлом году на базе МВД города Киева для участия в антитеррористической операции на востоке Украины. Его большинство составляют члены «Свободы».

В феврале 2015 года Всеукраинское объединение «Свобода» ввело внутреннее военное положение и создало комбатантское объединение «Легион Свободы». В него вошли «свободовцы», которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов защищают Украину от российской военной агрессии. Возглавил «Легион» командир отдельного добровольческого подразделения «Карпатская Сечь» Олег Куцин.