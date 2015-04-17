«Свобода» отправила на фронт полсотни бойцов «Січі»

Проводы традиционно состоялись на аллее Небесной сотни (часть улицы Институтской). Среди бойцов — экс-депутаты Юрий Городисский (Вышгородский городской совет) и Василь Коружак (Стрыйский городской совет).

«Все вы герои, которые защищают Украину от московских захватчиков. Спасибо также за то, что несете слово правды на Донбассе, где происходит АТО», — отметил во время проводов председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Он также пожелал бойцам батальона вернуться домой без потерь и сохранить жизнь всех воинов подразделения.

Отметим, это уже восьмая ротация бойцов батальона «Січ». В настоящее время добровольческая часть базируется в Славянске, но некоторые подразделения «сечевиков» несут службу на передовой — в Песках, Курахово и других местах.

Напомним, батальон особого назначения «Січ» был сформирован в прошлом году на базе МВД города Киева для участия в антитеррористической операции на востоке Украины. Его большинство составляют члены «Свободы».

В феврале 2015 года Всеукраинское объединение «Свобода» ввело внутреннее военное положение и создало комбатантское объединение «Легион Свободы». В него вошли «свободовцы», которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов защищают Украину от российской военной агрессии. Возглавил «Легион» командир отдельного добровольческого подразделения «Карпатская Сечь» Олег Куцин.

На сегодняшний день на фронте находятся более 700 «свободовцев». От националистов в боевых действиях на востоке принимает участие множество депутатов всех уровней. Так, во время обороны Донецкого аэропорта в январе этого года погиб один из «киборгов» — Анатолий Чупилка, который был депутатом от «Свободы» в Черкасском облсовете.