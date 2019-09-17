На пожарище дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную светошумовую ракету

На месте пожара обнаружен ряд вещественных доказательств, которые изучаются экспертами.

На пожарище дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полиция нашла зажигательную светошумовую ракету.

Об этом на брифинге, который транслировался на телеканале «112 Украина», сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, на месте пожара пока не было найдено доказательств, что при поджоге мог быть использован «коктейль Молотова».

«Мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую», - сказал Жукович.

Он добавил, что был найден еще ряд вещественных доказательств, которые исследует следственно-оперативная группа. По его словам, в настоящее время речь идет о том, что ракета могла быть военной или могли быть какие-то самодельные устройства.

Криминалисты взяли образцы для исследования, чтобы выяснить, были ли легковоспламеняющиеся материалы. «Есть ряд доказательств. К сожалению, сейчас не могу их озвучить. С ними сейчас работают непосредственно эксперты, которые потом скажут, подтверждается ли факт легковоспламеняющейся жидкости или нет», - добавил он.

«Мы не исключаем версию даже короткого замыкания», - сказал Жукович.

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Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

Гонтарева в комментарии изданию «Новое время» сообщила, что злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества. По данным полиции, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3.00 неизвестное лицо, которое сейчас подозревается в совершении поджога, перелезало через забор домовладения.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога дома экс-главы НБУ.

По информации СМИ, 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи ее старшего сына, зарегистрирован на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Верховная Рада в марте 2018 года уволила Гонтареву с должности главы НБУ.