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Аваков о поджоге дома Гонтаревой: недопустимое проявление криминального давления

09:29, 17 сентября 2019
Политика
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Аваков пообещал, что полиция приложит все усилия для поиска преступника / фото УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что причиной пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой был поджог, который он назвал «недопустимым проявлением криминального давления».

Читайте такжеСША призвали эффективно расследовать инциденты с Гонтаревой и ее семьейСвое мнение по этому поводу Аваков выразил в Twitter.

«Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и совершил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника», – написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом Гонтаревой в поселке Гореничи неподалеку от Киева.

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Теги: #Аваков#Гонтарева