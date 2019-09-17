Аваков о поджоге дома Гонтаревой: недопустимое проявление криминального давления

По мнению министра, тот, кто заказал и совершил это преступление в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг.

Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что причиной пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой был поджог, который он назвал «недопустимым проявлением криминального давления».

Читайте такжеСША призвали эффективно расследовать инциденты с Гонтаревой и ее семьейСвое мнение по этому поводу Аваков выразил в Twitter.

«Ночной поджог дома Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и совершил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника», – написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом Гонтаревой в поселке Гореничи неподалеку от Киева.