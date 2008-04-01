Довгий призывает реформировать местное самоуправление

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ отмечает необходимость срочной реформы местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом О.ДОВГИЙ заявил, отвечая на вопросы читателей своего персонального сайта, которые касались местного самоуправления.

По его словам, «только родившись в Украине, местное самоуправление подверглось сокрушительному удару, когда мажоритарная система выборов была заменена на пропорциональную».

Как считает О.ДОВГИЙ, тогда выпало главное звено - связь между депутатами и людьми: «Отныне большинство людей, которые попадают в списки, не привязаны территориально к конкретной улице, дому, подъезду. Сейчас депутаты могут не отвечать перед теми, кто их избрал, а кое-кого избиратели вообще не знают в лицо". Секретарь Киевсовета заявил, что он выступает против пропорциональной системы, потому что "она абсолютно не привязана к общине, порождает у депутатов заинтересованность исключительно в статусе и удовлетворении личных интересов».

«После сокрушительного удара по местному самоуправлению со стороны пропорциональной системы мы получили первый гвоздь в крышку гроба, который называется императивный мандат, - отметил секретарь Киевсовета. - Это - динозавровский подход, явление, которое в европейских государствах вымерло еще в прошлом тысячелетии. А в Украине возродилось исключительно благодаря одной из политических сил».

«Второй гвоздь в гроб – это решение Верховной Рады, которая руководствовалась исключительно политической целесообразностью, а не интересами людей, которые два года назад избрали мэра и киевский городской совет, - убежден О.ДОВГИЙ. - Таким образом создан опасный прецедент. Существует реальная угроза местному самоуправлению в Украине. В демократическом, правовом государстве это недопустимо. Обеспокоенность Ассоциации городов Украины является вполне понятной и оправданной. Считаю, что в такой ситуации информирование европейского сообщества является правильным решением Ассоциации».

О.ДОВГИЙ также информировал о заседании Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины, которое состоится 2 апреля в Киеве по его инициативе. Секретарь Киевсовета выразил уверенность, что реформу местного самоуправления «нужно было провести еще лет десять назад».

По мнению О.ДОВГОГО, главная задача этой реформы – децентрализовать власть, передать ее часть на места, обеспечить право общины распоряжаться собственными ресурсами, а не передавать их все в центр: «Люди сами решат: строить им больницы или ремонтировать дороги и каким образом это сделать. Это является принципом работы нашей команды – приблизить власть к людям, сделать ее внимательной к проблемам всех граждан. Но сейчас самая главная задача для нас всех – защитить существующую, даже со всеми ее недостатками, систему самоуправления от тотального наступления на права общины со стороны Верховной Рады».

Отвечая на вопрос, модель местного самоуправления какой страны ему нравится, О.ДОВГИЙ отметил: «Однозначно Польши. Это страна, которая лишь за несколько лет из полного беспорядка в территориальном укладе и местном самоуправлении смогла выстроить такую организацию власти на местах, что в центре внимания каждого уровня самоуправления стоит человек. Именно реформа местного самоуправления в Польше стала тем локомотивом, который повлек за собой целый ряд реформ. В сущности, именно это привело Польшу в Европу».