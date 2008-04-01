Буш заявляет, что у Украины есть все основания присоединиться к ПДЧ в Бухаресте

Президент США Джордж БУШ отмечает, что у Украины есть все основания присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите Альянса, который состоится 2-4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Киеве.

По словам Дж.БУША, Украина и НАТО построили прочное партнерство. Он напомнил, что Украина является единственным государством, которое, не будучи членом НАТО, поддерживает все миссии НАТО, в том числе в Афганистане и Ираке.

Дж.БУШ подчеркнул, что он был и остается сторонником присоединения Украины и Грузии к ПДЧ. По его мнению, это будет выгодно для всех членов Альянса.

«Ваша страна приняла отважное решение, и США решительно поддерживают ваше желание», - сказал американский Президент, пообещав, что и в дальнейшем будет говорить о четкой позиции США по этому вопросу.

В то же время Дж.БУШ отметил, что решение о ПДЧ принимается не в Киеве, а в Бухаресте.

«Моя остановка здесь должна быть очень позитивным сигналом, что я выполняю то, о чем я говорю. То есть, что я убежден, что это в интересах Украины - стать членом НАТО», - сказал Дж.БУШ.

Он отметил, что на его визит нужно смотреть не только как на сигнал относительно НАТО. «Я, как и многие американцы, были очень поражены Помаранчевой революцией», - сказал Президент США, выразив восхищение демократическими процессами, которые происходят в Украине.