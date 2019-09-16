Сенцов считает, что за 5 лет в Украине произошло "не так уж и много" изменений

По словам освобожденного из плена режиссера, ему было интересно посмотреть, какие изменения произошли в стране и в людях.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого недавно освободили из российского плена, считает, что за 5 лет в Украине произошло «не так уж и много» изменений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСенцов рассказал, как оккупанты предлагали ему уменьшить срок за показания на лидеров Майдана«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, который прибыл на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть, какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два: 1) изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал; 2) все воюют со всеми», – написал он.

При этом Сенцов добавил, что не понимает, как можно воевать друг с другом, когда в стране идет война.

«Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю», – отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Сенцов рассказал, чем раздражал надзирателей в российской тюрьме.