Сенцов рассказал о своей борьбе в российском заключении и обратился к Зеленскому (фото, видео)

Олег Сенцов выступил на форуме YES в Киеве.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который более пяти лет провел в заключении в России и был освобожден в рамках большого обмена 7 сентября, выступил на форуме YES в Киеве.

Он рассказал о том, как раздражал надзирателей в тюрьме тем, что вырезал желтую и голубую ленты, наклеил их на банку и написал на ней «Слава Украине» и ставил на виду. Во время речи Сенцов также показал тюремный бейдж, который положил в банку и призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее заполнить банку такими бейджами незаконно заключенных украинцев, пишет Громадське.

Читайте такжеСенцов заявил, что хотел бы видеть Путина в Гаагском суде

"Там, где я был пять лет, каждая мелочь имеет большое значение. Там ничего не выбрасывают, все приспосабливают. Важная вещь – это чай. У меня было две тетради – синяя и желтая – и банка. Я вырезал из тетрадей две полоски, наклеил на банку и написал – Слава Украине. Все пять лет, пока я путешествовал тюрьмами, я брал ее с собой. Всех тюремщиков это раздражало. Это была моя маленькая борьба", – пояснил режиссер.

"Мне бы очень хотелось, что бы эта банка как можно быстрее наполнилась нагрудными знаками тех, кто все еще находится в плену на Донбассе, в Крыму, в России", - подчеркнул Сенцов.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Сенцова и пообещал приложить все усилия для освобождения всех украинцев.

Напомним, тема нынешней встречи – Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе. Форум посетят более 400 политиков, бизнесменов, общественных активистов из 26 стран мира.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся большой обмен пленных, из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой минимум 115 украинцев. В частности — крымский активист Алексей Чирний, осужденный по делу так называемых «украинских диверсантов» Андрей Захтей, обвиняемый в шпионаже Валентин Выговский. Также российские власти не прекращают преследования крымских татар, на неподконтрольных территориях Донбасса содержат еще 227 украинцев.