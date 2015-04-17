Под Иловайском в августе 2014 года погибли 459 человек - главный военный прокурор

Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в интервью Цензор.НЕТ.

«С момента последнего озвучивания на сегодняшний день следствием подтверждена путем получения документальных материалов, гибель под Иловайск 459 человек, ранение 478 и также нанесение материального ущерба путем потери боевой техники на сумму более 70 млн гривен», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепление. Между тем, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.

Российские военные обстреляли коридор, которым, в соответствии с договоренностью, должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных в то время не было.

20 октября председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что во всех эпизодах Иловайской трагедии погибло около тысячи военнослужащих.

Кроме того, он добавил, что основная ответственность за гибель военнослужащих лежит на начальнике Генштаба Вооруженных сил Украины и на тех военнослужащих, которые планировали проведение операции по освобождению Иловайска, а затем - выход бойцов из окружения.

16 марта Матиос заявлял, что в результате боев под Иловайском летом 2014 года погибли более 360 человек, свыше 500 человек получили ранения, а 180 военных числятся пропавшими без вести.