СБУ обнародовала снятое в августе под Иловайском видео с пленными российскими срочниками

Об этом сообщил глава следственного управления СБУ Василий Вовк, пишет Украинская правда.

Он продемонстрировал видео, полученное СБУ от бойцов батальона "Донбасс", которые находясь в окружении в Иловайске в августе прошлого года, захватили в плен группу российских срочников.

По словам Вовка, бойцы "Донбасса" планировали выйти из окружения в Иловайске, обменяв свой выход на этих военных. Однако в процессе обмена попали в заложники. Лишь недавно этих бойцов "Донбасса" освободили из заложников и они смогли предоставить это видео в СБУ.

Читайте такжеРоссийские СМИ признали, что в захвате Дебальцево принимали участие профессиональные военные РФНа записи имеется разговор одного из бойцов с четырьмя российскими срочниками, которые сообщают информацию о своих военных соединениях.

Так молодые бойцы-срочники (1994-95 годов рождения) признаются, что они служат в России: в 6-й отдельной танковой бригаде Западного военного округа в/ч 54096 и в 31-й десантно-штурмовой бригаде в/ч 73612.

По словам Вовка, следователями органов безопасности уже получены доказательства в отношении 46 граждан Российской Федерации, которые являются организаторами, участниками, пособниками бандформирований "ЛНР" и "ДНР", напрямую финансировали террористическую деятельность указанных противозаконных вооруженных формирований.

Кроме того, во время досудебного расследования в уголовных процессах исследуются обстоятельства незаконного перемещения с территории РФ через границу Украины вне таможенного контроля значительного количества военной техники, а именно 37 танков, 10 Бтров, 4 автомобилей с системой залпового огня "Град", 16 тентовых грузовых автомобилей "КамАЗ", 6 БМП, 6 микроавтобусов, 79 автомобилей "УРАЛ", каждым из которых буксировались артиллерийские гаубицы, большого количества стрелкового оружия и боеприпасов.