СБУ обнародовала снятое в августе под Иловайском видео с пленными российскими срочниками
В СБУ продемонстрировали очередное доказательство присутствия российских солдат срочной службы на Донбассе.
Об этом сообщил глава следственного управления СБУ Василий Вовк, пишет Украинская правда.
Он продемонстрировал видео, полученное СБУ от бойцов батальона "Донбасс", которые находясь в окружении в Иловайске в августе прошлого года, захватили в плен группу российских срочников.
По словам Вовка, бойцы "Донбасса" планировали выйти из окружения в Иловайске, обменяв свой выход на этих военных. Однако в процессе обмена попали в заложники. Лишь недавно этих бойцов "Донбасса" освободили из заложников и они смогли предоставить это видео в СБУ.
Читайте такжеРоссийские СМИ признали, что в захвате Дебальцево принимали участие профессиональные военные РФНа записи имеется разговор одного из бойцов с четырьмя российскими срочниками, которые сообщают информацию о своих военных соединениях.
Так молодые бойцы-срочники (1994-95 годов рождения) признаются, что они служат в России: в 6-й отдельной танковой бригаде Западного военного округа в/ч 54096 и в 31-й десантно-штурмовой бригаде в/ч 73612.
По словам Вовка, следователями органов безопасности уже получены доказательства в отношении 46 граждан Российской Федерации, которые являются организаторами, участниками, пособниками бандформирований "ЛНР" и "ДНР", напрямую финансировали террористическую деятельность указанных противозаконных вооруженных формирований.
Кроме того, во время досудебного расследования в уголовных процессах исследуются обстоятельства незаконного перемещения с территории РФ через границу Украины вне таможенного контроля значительного количества военной техники, а именно 37 танков, 10 Бтров, 4 автомобилей с системой залпового огня "Град", 16 тентовых грузовых автомобилей "КамАЗ", 6 БМП, 6 микроавтобусов, 79 автомобилей "УРАЛ", каждым из которых буксировались артиллерийские гаубицы, большого количества стрелкового оружия и боеприпасов.